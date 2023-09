Lecce e Genoa si affrontano questa sera al Via del Mare nell’anticipo del venerdì sera della quinta giornata di Serie A.

I salentini sono imbattuti nei primi quattro turni mentre i rossoblu sono reduci dal pareggio casalingo contro il Napoli che ha portato una buona iniezione di fiducia.

Roberto D’Aversa conferma il 4-3-3 e si affida a Krstovic al centro dell’attacco supportato sulle corsie laterali da Almqvist e Strefezza mentre in cabina di regia c’è Ramadani con Kaba e Rafia mezzali. In porta spazio a Falcone mentre in difesa Pongracic e Touba sono i centrali con Gendrey e Gallo sull’esterno.

Alberto Gilardino invece conferma il 4-4-2 della vigila che in fase di non possesso può diventare anche un 3-5-2. Davanti a Martinez c’è una linea a quattro con De Winter, Bani, Dragusin e Martin mentre a centrocampo giocano Badelj e Strootman con Sabelli a destra e Frendrup a sinistra. In attacco Retegui fa coppia con Gudmundsson.

Ecco le formazioni ufficiali della gara:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. (All. D’Aversa)

Genoa (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Martin; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. (All. Gilardino)