Alla vigilia della sfida contro il Monza, il centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Il gol di Provedel è stato incredibile – riporta Lalaziosiamonoi.it – non credo di aver mai visto una cosa del genere. Già fare gol al 94esimo in pieno recupero è incredibile, poi è stato proprio Ivan a fare gol, il boato, è stato bellissimo. Quella contro il Monza sarà una gara importantissima perché non abbiamo iniziato benissimo il campionato.

Poi secondo me abbiamo fatto buone prestazioni contro Napoli e Juve, anche se contro i bianconeri non abbiamo ottenuto il risultato sperato, ma con il Monza è importantissimo riprendere a fare punti. Il Monza è una squadra forte, è sempre pericolosa, soprattutto davanti con Colpani”.