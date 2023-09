La Ssc Napoli ha diffuso un messaggio di condoglianze per il suo tesserato per il capo della comunicazione Nicola Lombardo, che ha subito un lutto familiare. Di seguito, il messaggio condiviso dalla società: “Aurelio De Laurentiis e la SSC Napoli partecipano al dolore di Nicola Lombardo, della moglie Laura e dei figli Ludmilla e Ludovico, per la scomparsa della cara Dina”.

