Giuffredi: “Politano vuole rinnovare a vita con il Napoli, ma al momento non ci sono le condizioni. Gaetano è un ragazzo di talento”

Mario Giuffredi, agente dei vari Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui, Matteo Politano e Gianluca Gaetano, è stato intervistato da Tuttomercatoweb, dove ha parlato a proposito dei suoi assistiti.

Di Lorenzo azzurro. Nel club e in Nazionale. Con il Napoli che dopo il rinnovo sa di seconda pelle.

“Ormai abbiamo fatto una scelta con Giovanni: ha voluto fortemente rinnovare sino a fine carriera. Si sente una parte importante di questo Napoli. E in Nazionale è maggiormente felice per l’arrivo di Spalletti, conosce il suo calcio e per lui è tutto più facile. Farà di tutto per mettere il ct nelle migliori condizioni”.

Politano?

“Devo essere onesto: nelle trattative per Di Lorenzo e Mario Rui il presidente mi ha chiesto di parlare anche del rinnovo di Politano. Abbiamo parlato ma non ci sono state le condizioni per portare avanti il discorso. È arrivata la convocazione in Nazionale, ha giocato le prime partite in maniera importante. Vorrebbe legarsi al Napoli a vita come Di Lorenzo perché sta benissimo nel club e in città. Il ragazzo è concentrato a fare un grande anno tra campionato, Champions e Nazionale. Quando il Presidente vorrà, troverà sempre la nostra disponibilità”.

Per il domani del Napoli – pronto anche per il presente – c’è Gaetano.

“Lo ritengo uno dei talenti migliori della nostra Serie A. Se avrà il suo spazio e Garcia gli darà continuità uscirà fuori una grandissima sorpresa. Perché è un ragazzo di talento”.