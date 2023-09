Lobotka: “L’anno scorso nessuno credeva in noi, ora c’è più pressione. Garcia? Giochiamo in modo leggermente diverso”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto dal ritiro della Slovacchia in conferenza stampa. Tra gli argomenti, si è parlato anche della compagine partenopea, parlando della sconfitta subita contro la Lazio e delle nuove indicazioni del tecnico Rudi Garcia.

“L’anno scorso nessuno si aspettava la vittoria del nostro scudetto. Ora la pressione è maggiore e molte squadre si sono rafforzate, quindi sarà difficile difenderlo. Napoli-Lazio? Soprattutto nel secondo tempo hanno saputo leggerci molto bene. La Lazio è una squadra di qualità ed è molto forte in cotnropiede. Abbiamo un nuovo allenatore, ci vuole tempo per abituarsi alle novità. Giochiamo in modo leggermente diverso rispetto a quanto facevamo con Spalletti. Ogni allenatore ha il suo stile, devi solo abituarti.”