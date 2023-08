Sta per concludersi ufficialmente l’avventura di Bonucci alla Juventus. Fuori dai convocati, il difensore lascerà la Continassa prima della fine del mercato e due club sono in corsa per il difensore. Secondo quanto dice l’esperto di mercato Fabrizio Romano il giocatore è vicino alla firma con i tedeschi dell’Union Berlino. La Repubblica, al contrario, sostiene che Bonucci è vicino alla Lazio e che la Juventus contribuirebbe con l’ingaggio. Ne sapremo di più nelle prossime ore.