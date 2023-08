Spalletti-Italia – Ecco lo staff del nuovo tecnico azzurro

Dopo la presentazione di ieri di Roberto Mancini come nuovo ct dell’Arabia Saudita, Luciano Spalletti si prepara a prendere il suo posto, ed è già al lavoro per definire il suo staff tecnico.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello, il lavoro svolto da Spalletti nei ultimi giorni ha portato alla una rosa quasi definitiva del suo staff che lo accompagnerà per tutto il suo percorso azzurro. Marco Domenichini andrà a occupare la posizione di vice commissario tecnico, Daniele Baldini, Alessandro Pane e Salvatore Russo saranno gli assistenti, Francesco Sinatti il preparatore atletico e Marco Savorani si occuperà portieri.

Superato questo primo ostacolo, la Federazione si rende subito disponibile a soddisfare le richieste del nuovo commissario, è tempo di riflettere sulle due sfide già importanti che attendono gli Azzurri. Saranno infatti Macedonia del Nord e Ucraina le prossime avversarie dell’Italia durante le qualificazioni agli Europei 2024 che si disputeranno in Germania. La qualificazione al torneo continentale, da campioni in carica, è il primo grande obiettivo da non fallire per il nuovo corso azzurro targato Luciano Spalletti.

I possibili convocati di Spalletti

Considerato questo doppio impegno, Spalletti pubblicherà la lista dei convocati entro il 1° settembre, prima che venga presentato Coverciano come nuovo tecnico italiano, e da lì inizierà ufficialmente la sua nuova esperienza. Al momento tutti i giocatori sono in pre-allerta. Ma possiamo già individuare quali dovrebbero essere i punti centrali del nuovo corso. Donnarumma, Di Lorenzo, Tonali, Barella e Chiesa, infatti, dovrebbero rappresentare lo zoccolo duro degli Azzurri.

Ovviamente le prime due giornate di campionato serviranno a Spalletti per individuare i giocatori già in forma. Da questo punto di vista, nella testa dell’allenatore c’è il nome di Andrea Colpani Monza, dopo la doppietta contro l’Empoli. Anche se la continuità con il corso Mancini potrebbe essere la via scelta per non stravolgere, ancora di più, la squadra alla vigilia di due sfide comunque importanti e da non sbagliare per complicare il discorso qualificazione

Il tempo per imporre le sue idee di calcio, con aggressività e possesso, ci sarà, visto che la Federazione e Spalletti hanno chiuso un accordo da tre anni, fino appunto all’Europeo 2024, a circa 3 milioni di euro a stagione. Il primo obiettivo sarà quello di fare essere tra i primi due posti del girone di qualificazione alla rassegna continentale, obiettivo tutt’altro che impossibile, con una seconda strada che è rappresentata dal doppio playoff a cui gli Azzurri hanno già l’accesso garantito grazie al terzo posto in Nations League.