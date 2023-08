Gazzetta – Spalletti Ct, via un ex Juve dallo staff tecnico

Luciano Spalletti, neo Ct della Nazionale italiana, ha già in mente quale sarà il nuovo staff tecnico degli azzurri. Il tecnico porterà dei cambiamenti rispetto alla gestione di Roberto Mancini. In particolare, il più clamoroso sarebbe quello di Andrea Barzagli, ex difensore con un glorioso passato alla Juventus, arrivato nello staff della Nazionale lo scorso 9 agosto, per curare la fase difensiva. Tuttavia, le dimissioni di Mancini e il conseguente arrivo di Spalletti, potrebbero mettere fine all’esperienza di Barzagli, senza che questa sia mai realmente iniziata. A riportare è La Gazzetta dello Sport.