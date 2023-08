Gazzetta – C’è la data per il rinnovo di Kvaratskhelia!

Il rinnovo del contratto di Khvicha Kvaratskhelia non è mai stato in dubbio. Il georgiano dal nome impronunciabile è arrivato in azzurro poco più di un anno fa e ha ancora molto da dire. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli e l’agente Mamuka Jugeli discuteranno presto per il rinnovo del giovane talento. Non c’è alcuna fretta, entrambe le parti vogliono proseguire insieme. Il rinnovo verrà discusso a fine calciomercato, quindi a settembre, ma ADL e il procuratore avevano già discusso in primavera e c’era stato un altro incontro a Dimaro. Tutto tranquillo dunque, con Kvara che ha superato l’affaticamento muscolare ed è pronto ad esordire domenica al Maradona.