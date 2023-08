TuttomercatoWeb – Si attende la decisione della FIGC sul fronte Spalletti: se salta il toscano, tutto su Conte

Luciano Spalletti è in attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro.

Come riportato da Tuttomercatoweb, infatti, lo stallo tra FIGC e ADL è rimasto intatto: senza il pagamento della clausola, il patron azzurro non permetterà al tecnico ex Napoli di diventare il nuovo CT della Nazionale. Una situazione che stenta a decollare, per il momento, anche perchè la FIGC non vorrebbe pagare la penale di 3 milioni di euro. Nel caso in cui non dovesse sbloccarsi questa condizione di impasse, la seconda scelta per sostituire l’ormai ex Mancini sarebbe Antonio Conte: subito contatti pronti per riportarlo al timone della Nazionale in tempi brevi.