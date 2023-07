Ssc Napoli, accordo biennale con StarCasinò.sport. Sarà nuovo partner della società

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato una partnership con il portale StarCasinò.sport, un brand di intrattenimento che ha firmato un accordo biennale con la società. Sarà il nuovo Official Infotainment Partner del Napoli. Il portale realizza intrattenimento come quiz, contest e tornei che danno la possibilità di vincere biglietti vip e maglie autografate dai calciatori. Oltre questo, offre dei contenuti esclusivi e approfondimenti con i giocatori della prima squadra.

“È un grande onore per noi tornare ad essere partner di un Club storico come la SSC Napoli: si tratta di una squadra iconica del massimo campionato italiano con cui abbiamo lavorato molto bene in passato. Abbiamo in programma divertenti ed entusiasmanti attività da condividere con i tifosi, sono sicuro che riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati. La nostra mission sarà affiancare il Club nella realizzazione di contenuti e di attività dedicati alla sua community, rispettando i valori unici e distintivi che accompagnano il popolo azzurro”, ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport.

Questo invece il commento di Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer SSC Napoli: “Il nostro processo di internalizzazione passa dalla produzione di contenuti sempre più ingaggianti per i nostri tifosi, pochi giorni fa abbiamo presentato il nostro manifesto “From Napoli to the World” e questa partnership si inserisce perfettamente in questa strategia. Siamo molto contenti di iniziare un nuovo percorso con StarCasinò Sport e ci saranno molte sorprese per i nostri tifosi per tutto l’arco della stagione.”