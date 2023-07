CdS – La pista Samardzic si raffredda? Il motivo

Meluso lavora con De Laurentiis, Micheli e Mantovani per accontentare Rudi Garcia. L’allenatore ha bisogno dell’erede di Kim e di un mediano fisico ma anche di qualità. Per quanto riguarda il centrocampo, la pista che porterebbe Lazar Samardzic al Napoli si potrebbe raffreddare qualora Zielinski trovasse l’accordo per il rinnovo. Resta comunque in lizza Giovani Lo Celso, ma ad una sola condizione: la società vuole il prestito secco, ma il Tottenham non ne vuole sapere. Questo è quanto si legge dalle colonne del Corriere dello Sport.