Il Mattino – Danso in pole, c’è un ostacolo. Si muove addirittura Garcia!

Sul taccuino di Meluso la lista dei difensori è lunga. Il Napoli deve assolutamente trovare un difensore da affiancare ad Amir Rrahmani. Il Mattino, però, è sicuro: Kevin Danso è il favorito su tutti. Restano indietro Max Kilman e Josip Sutalo.

C’è un ostacolo: Danso costa troppo, il Lens non lo valuta meno di 30 milioni e ogni volta che De Laurentiis prova a chiedere informazioni, il suo prezzo schizza alle stelle. Per poter avviare i contatti con il difensore austriaco si è mosso anche Rudi Garcia in persona. L’allenatore conosce bene la Ligue 1 e Danso.