Cds – Il Napoli rifiuta 20mln per Zielinski da parte della Lazio

La Lazio è interessata a Piotr Zielinski e ha offerto 20 milioni di euro più bonus per il centrocampista polacco, ma la proposta è stata respinta dal patron del Napoli. Aurelio De Laurentiis vorrebbe ottenere una cifra superiore, ma il club laziale non accetterà ulteriori incrementi e non aspetterà indefinitamente il giocatore – come riportato dal Corriere dello Sport. Nonostante l’allenatore Sarri preferisca utilizzarlo principalmente in Champions League, le trattative sembrano essere bloccate e il presidente della Lazio sta considerando altre alternative a centrocampo. Un giocatore che si distingue è Joey Veerman, centrocampista del Psv Eindhoven. Questo ventiquattrenne ha una classe e un senso del gioco sorprendenti, quasi come un piccolo Milinkovic-Savic ma con meno fisicità. Inoltre, il suo valore sul mercato è di 20 milioni di euro.