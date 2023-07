Si è concluso nel migliore dei modi l’Europeo u19 per la nazionale italiana. Dopo aver sconfitto la Spagna in semifinale, l’Italia ha battuto in finale anche il Portogallo per 1-0, decisivo il gol di Kayode nel primo tempo. Nella seconda frazione di gioco tanta sofferenza per gli azzurrini che però riescono a contrastare gli attacchi del Portogallo.