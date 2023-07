Rmc Sport – Psg, Osimhen non è nella lista per sostituire Mbappe. Piacciono Kane e altri due nomi

Victor Osimhen? Macché, il Paris Saint-Germain non starebbe più puntando il nigeriano. Secondo quanto riportato dal portale Rmc Sport, la priorità assoluta del club parigino è Harry Kane, attaccante del Tottenham. Anzi, lo staff parigino in questi giorni si è recato a Londra per trattare con Daniel Levy, presidente degli Spurs. Al momento, manca un accordo con l’attaccante, che dà priorità al Bayern Monaco, che invece non ha l’accordo con gli inglesi. Al contrario, i francesi potrebbero versare i 100 milioni richiesti dal Tottenham, ma devono trovare il modo di convincere Kane. Le alternative sono Randal Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte e Dusan Vlahovic della Juventus. Per il serbo però, bisognerà convincere la dirigenza bianconera, che non ha intenzione di fare sconti. Kolo Muani resta tra i papabili, ed il suo profilo piace molto all’interno dell’ambiente Psg.