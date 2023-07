Addio al calcio per Marek Hamsik, ADL ha in mente una meravigliosa idea

L’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha detto addio al calcio al termine di questa stagione. Bandiera e simbolo della rinascita degli azzurri, ha collezionato 520 presenze e messo a segno 121 gol con il Napoli, vincendo 2 Coppe Italia e una Supercoppa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Presidente De Laurentiis, avrebbe in mente di organizzare un amichevole a Castel di Sangro per salutare Marek un’ultima volta, per tutto quello che ha dato al Napoli nei suoi 12 anni. Un ultimo ‘Urrà’ con la maglia numero 17 azzurra per chiudere definitivamente un cerchio dopo una fantastica carriera.