Il Napoli continua la sua ricerca per l’erede di Kim. Ko Itakura resta in pole, ma serviranno 15 milioni di euro per convincere il Borussia Monchengladbach. La settimana prossima sarà importantissima per ottenere una fumata bianca.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, nel caso in cui il Napoli non riuscirà a convincere i tedeschi, Max Kilman è l’alternativa. Il Wolverhampton, però, di milioni ne chiede 30. Molto più complicato vedere in maglia azzurra uno fra Ibanez, Ito, Doekhli e Schuurs.