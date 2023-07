A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto l’agente sportivo Vincenzo Morabito: “Il vero problema dell’Italia è che non si fa più formazione. C’è una frattura tra la prima squadra e settore giovanile. Basti vedere la Lazio: c’è Sarri da una parte e Fabiani dall’altra. Ai presidenti non frega niente: hanno la prima squadra e nulla gli frega del resto. La Juventus stessa non bada al settore giovanile. I calciatori sono diventati prodotti da supermercato e così facendo i calciatori dai nostri vivai non li tiriamo più fuori. Lavorano bene alcune società come Empoli, Sassuolo, Atalanta, ma sono troppo poche rispetto alla nostra serie A. E’ vero che il decreto crescita ti permette di prendere giocatori stranieri, ma noi abbiamo anche la Nazionale e invece da noi tutti dormono. Dobbiamo fare formazione no supermercato. La Juve vende i giovani, ma non li mette in prima squadra. Paredes guadagna 7 milioni netti, ma che senso ha portarlo in Italia? C’è una staccatura tra prima squadra e settore giovanile. Neanche si allenano vicino e questo è un altro errore perché i giovani devono allenarsi vicino ai grandi da cui apprendono.

Oggi vengono giocatori dalla Premier anche ai marini e fanno bene in Italia perché lì l’intensità di gioco è maggiore e da noi fanno la differenza.

Profilo da Napoli? L’olandese Flemming del Millwall. E’ un giocatore che 2 anni fa poteva andare ad Empoli, è richiesto da mezza Premier, ma i top club non se ne sono accorti. Per 12 milioni di euro lo prendi e nel Napoli può giocare con Zielisnki, in avanti. Gli olandesi son duttili e Flemming può fare anche la prima punta”.