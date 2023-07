Dalla Spagna – Il Napoli è in vantaggio per l’acquisto di Le Normand

Robin Le Normand, difensore della Real Sociedad, è oggetto di interesse da parte di Barcellona, Napoli e Juventus. Il Barça aveva già considerato il nazionale spagnolo lo scorso anno prima di ingaggiare Koundé, ma il giocatore stesso aveva rifiutato per restare nella squadra guidata da Alguacil. Adesso, invece, potrebbe considerare l’idea di lasciare San Sebastian dopo aver ricevuto due proposte molto interessanti da parte di Napoli e Juventus. La Juve è disposta a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro, ma il fatto che non partecipino alla Champions League potrebbe far inclinare la bilancia verso il Napoli.

La Real Sociedad è particolarmente preoccupata per il Napoli: il club di De Laurentiis potrebbe offrire una cifra sufficiente per liberare Le Normand, che sarebbe quindi destinato a diventare il successore di Kim Minjae. Questa notizia è stata riportata dal portale catalano El Nacional.