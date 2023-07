Graziani: “Garcia dovrà essere bravo a metterci del suo senza stravolgere troppo gli equilibri”

Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Garcia dovrà mettere qualcosa di suo in questo Napoli ma senza toccare troppo. Sono sicuro che ha già chiamato Spalletti per capire un po’ il carattere dei giocatori. Lui è bravo, deve saper mettere il suo senza stravolgimenti. Il suo compito più importante sarà far capire ai giocatori che quello fatto l’anno scorso è passato e non si può campare di rendita. Conoscerà già sicuramente la squadra avendola vista tante volte nel corso delle passata stagione”.