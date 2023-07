CdM – Si discute su un rinnovo a 7,5 milioni con clausola dal 2024

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla telenovela Osimhen: “Contatti frequenti tra De Laurentiis e Calenda per sbloccare la situazione del nigeriano. Il Napoli rifletta con il suo agente, pronta proposta da 6.5 milioni più 1 di bonus e possibilità di inserire una clausola rescissoria valida dal 2024 intorno ai 100 milioni”. ADL è ottimista sul buon esito della trattativa e anche Osimhen ha speso parole al miele per Napoli e il Napoli e sarebbe contento di proseguire in azzurro.