Erede Kim – Napoli-Kilman c’è l’accordo, adesso bisogna convincere il Wolverhampton

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli e gli agenti di Kilman hanno raggiunto un accordo che potrebbe essere molto importante per sbloccare la trattiva con il Wolverhampton. Kilman è stato individuato come erede di Kim in procinto di passare al Bayern, ma il club inglese fa muro. Rifiutata la prima offerta degli azzurri vicina ai 35 milioni (ne chiedono 40), ma il Napoli spera di riuscire ad abbassare la richiesta facendo leva sulla volontà del giocatore.