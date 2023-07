Calendario Napoli 23/24, gli intrecci con la Coppa d’Africa. Quali partite potrebbero saltare Osimhen e Anguissa.

È stato appena stabilito il calendario della Serie A 2023/24. Tra le altre situazioni da valutare per il sorteggio, c’è quella della Coppa d’Africa, che si terra dal 13 gennaio al 11 febbraio 2024 e che priverà del Napoli di Victor Osimhen e di André-Franck Zambo Anguissa. I due calciatori, salteranno la nuova Supercoppa che si terrà agli inizi di gennaio, e se dovessero arrivare fino in fondo nella competizione, torneranno appena prima dell’eventuale ottavo di finale di Champions League. Tuttavia, potrebbero eventualmente saltare un quarto di finale di Coppa Italia, in cui agli azzurri potrebbe capitare di giocare contro la Juventus. Di seguito, le partite di campionato che gli i due azzurri potrebbero saltare.

Napoli-Salernitana 14 gennaio, Sassuolo-Napoli 21 gennaio, Torino-Napoli 23-24 gennaio, Lazio-Napoli 28 gennaio, Napoli-Hellas Verona 4 febbraio, Milan-Napoli 11 febbraio.