Albertini: “Tonali? Grande perdita, ma il Napoli ci ha insegnato che se si può vincere anche con le cessioni”

Demetrio Albertini, ex Milan, non si dice preoccupato dalla cessione di Tonali e cita il Napoli dello scorso anno come esempio: “Tonali, oltre al valore tecnico, garantiva grande spirito di appartenenza che fa tanta differenza in una grande squadra. Si può però vincere anche senza, la cosa importante è creare sentimento, come il Napoli. L’estate scorsa ha veduto tutti i giocatori simbolo, legati all’ambiente come Koulibaly, Insigne e Mertens ma ha vinto lo Scudetto dopo 33 anni grazie al mercato e all’unione creata da Spalletti”. Queste le sue parole raccolte dalla Gazzetta dello Sport.