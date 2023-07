Tonali al Newcastle, c’è l’ufficialità

Sandro Tonali è ufficialmente un giocatore di proprietà del Newcastle. Gli inglesi hanno versato 80 milioni nelle casse del Milan, bonus compresi. Tonali era arrivato in prestito dal Brescia, dove è cresciuto calcisticamente, nel 2020. Dopo uno scudetto e la vittoria della Serie B il centrocampista classe 2000 lascia dunque l’Italia.

“AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sandro Tonali al Newcastle United FC”, si legge. Il Club ringrazia il centrocampista per i tre anni splendidi vissuti insieme e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”. Si legge nel comunicato diffuso dal Milan sul suo sito ufficiale.

Anche il Newcastle gli ha dedicato un comunicato. Ovviamente, per dargli il benvenuto: “Siamo lieti di annunciare la firma di Sandro Tonali dal Milan. Il 23enne si unisce ai Magpies per una cifra non rivelata e ha concordato un contratto al St. James’ Park inizialmente fino al 2028. Benvenuto al Newcastle United, Sandro!“, scrivono gli inglesi.