Napoli – Due nomi per sostituire il partente Kim, ecco chi sono

Il Bayern Monaco ha acquisito Kim, il Napoli sta cercando un sostituto per garantire a Rudi Garcia e ha già individuato due difensori centrali di riserva. David Hancko, il giovane calciatore del Feyenoord vincitore dell’Eredivisie e titolare della Slovacchia di Calzona, sembra essere molto ambito dal Newcastle. In alternativa, c’è Kō Itakura, 26enne giapponese del Borussia Mönchengladbach che ha fatto vedere grandi cose durante il Mondiale in Qatar con la sua Nazionale. Secondo quanto riportato dal Mattino, sia il primo che il secondo potrebbero giocare accanto a Rrahmani e per questo sono considerati tra le prime scelte da Aurelio De Laurentiis.