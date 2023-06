Luciano Spalletti, quest’anno, ha ottenuto un traguardo storico, giocando un calcio bellissimo, molto godibile, e la bellezza della squadra è stata l’arma in più di questa squadra.

E la stagione è esaltata sia in Italia che all’estero; ad esempio, Marca, ha celebrato Spalletti mettendolo al terzo posto come miglior tecnico del Mondo.

Solo Guardiola e Scaloni, il vincitore della Champions e del Mondiale hanno fatto meglio, ma Spalletti viene messo davanti allo stesso Xavi o a Simone Inzaghi, soprattutto per il gioco e per aver fatto esplodere delle stelle internazionali come Kvara e Osimhen.