Sky Sport – Empoli su Caprile, possibile l’arrivo in prestito dal Napoli

L’Empoli è a caccia di un portiere per rimpiazzare Guglielmo Vicario, che sembra diretto al Tottenham. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, uno dei nomi in voga è quello di Elia Caprile, in forza al Bari. La particolarità dell’operazione consisterebbe nel fatto che bisogna capire quale sia la formula d’acquisto. Il club toscano infatti, potrebbe prelevarlo direttamente dalla società pugliese. L’altro possibile scenario riguarda il Napoli che potrebbe mettere il calciatore sotto contratto e girarlo in prestito.