Dario Canovi, procuratore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari”, su TMW Radio, per toccare vari temi.

Sull’arrivo di Rudi Garcia al Napoli?

“La scelta di De Laurentiis ha suscitato sorpresa ma non per il profilo dell’allenatore, che ritengo molto valido. Tuttavia, il successo dipenderà anche dalle cessioni dei giocatori chiave come Osimhen e Kvaratskhelia. Se la società riuscirà a mantenerli potrebbe puntare ad un campionato di alto livello”.