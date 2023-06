CdS – Koulibaly Al Hilal per 30 milioni l’anno, ci aveva provato l’Inter, ma…

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Kalidou Koulibaly è pronto a salutare il Chelsea direzione Arabia. L’offerta di 30 milioni di euro annui dell’Al Hilal è impareggiabile per qualsiasi squadra e il calciatore sembra orientato a smetterla con il calcio che conta in cambio di uno stipendio faraonico. Ci ha provato l’Inter, disposta a pagare gran parte dei 9 milioni che percepisce attualmente al Chelsea, ma Koulibaly sembra essersi deciso. Solo un anno fa lasciava il Napoli da probabile capitano in cerca di una nuova sfida e adesso, fallita quella nuova sfida, non gli resta che “accontentarsi” del ricco stipendio che percepirà in Oriente.