Milik potrebbe tornare alla Juventus per una seconda stagione dopo aver giocato in prestito all’Olympique Marsiglia. La sua partnership con il club bianconero potrebbe continuare. Dopo aver raggiunto un accordo tra le società, il giocatore dovrà firmare con la Vecchia Signora. Secondo Bianconera News, l’agente dell’ex centravanti del Napoli arriverà in Italia per ratificare l’accordo entro 48 ore.