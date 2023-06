Dario Marchetti, esperto di mercato per Sky Sport, oggi nel pomeriggio ha svelato una notizia sull’allenatore del Napoli, anzi in particolare sul precedente allenatore.

Secondo l’esperto di mercato, infatti, l’addio di Luciano Spalletti è dipeso dallo stesso tecnico. Queste le sue parole:

“Quest’anno delle 20 squadre di Serie A, 18 hanno confermato il tecnico, e solo 2 squadre hanno deciso di cambiare l’allenatore: il Napoli e il Frosinone. Ma, entrambe queste società hanno cambiato il tecnico su richiesta dei loro allenatori, non perché lo avessero deciso loro. Se, Spalletti, ad esempio, non avesse chiesto di fermarsi per un anno sabbatico, sarebbe sicuramente rimasto lui a Napoli”.