CdS – Rudi Garcia è stata la decisione giusta al momento giusto. Sembra molto determinato e molto sicuro di sè

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla presentazione di ieri del neo allenatore azzurro Rudi Garcia. Secondo il quotidiano il tecnico andaluso Garcia sembra essere la scelta giusta per il Napoli, anche se non si sa se è stata una scelta di esclusione o una prima scelta nascosta dal presidente. La squadra è motivata ed eterogenea, la società matura e la città unica. De Laurentiis dimostra di essere un grande mercante muovendosi con abilità e convinzione in un ambiente difficile. Ha realizzato di fatto il primo acquisto estivo, il vero colpo vincente.