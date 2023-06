Satin: “Garcia ha già avuto un’esperienza positiva a Roma. Galtier? Può ambientarsi bene”

Bruno Satin, intermediario di mercato ed esperto di calcio francese, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“L’allenatore del Napoli? Rudi Garcia ha già avuto un’esperienza positiva a Roma che non è neanche una piazza facile, darei una nota positiva alla candidatura di Garcia perché conosce l’ambiente e le difficoltà. Galtier ultimamente in Francia ha fatto buoni risultati, potrebbe ambientarsi bene. Dopo il livello del Napoli di quest’anno con Spalletti non sarà facile ripetersi. La stagione del Napoli è stata talmente straordinario a livello di ambiente e di gioco che è difficile immaginare si possa sviluppare nuovamente lo stesso rapporto di fiducia e comunicazione tra allenatore e calciatori. A Napoli avete avuto Ancelotti che a livello di rapporto umano è il numero uno e non ha fatto lo stesso risultato di Spalletti. Ci sono dei caratteri sempre diversi in una rosa, però il gruppo e la rosa rimangono quasi allo stesso livello anche se può andare via Kim, gli scout del club possono trovare un sostituto e credo ci stiano lavorando già. Rudi Garcia è stato già in una piazza difficile come Roma e altri club con ambienti difficili. Galtier ha conosciuto il PSG quest’anno, ma è stato l’anno peggiore perché non è facile gestire queste grandi stelle nello spogliatoio. Non ha potuto neanche fare il proprio mestiere da allenatore come aveva già fatto al Lille. Altri possibili candidati ci sono. Vedremo alla fine chi uscirà dal cappello”.