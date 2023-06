Il Roma – C’è una trattativa con Galtier, ma la richiesta economica è alta. Garcia è l’alternativa economica. La situazione

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto sul suo profilo Twitter a proposito della situazione riguardante il nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto riportato, Christophe Galtier sarebbe il primo nome, con Rudi Garcia come alternativa low cost. Più lontano l’ex Rafa Benitez, senza escludere possibili colpi di teatro. “Con Sousa che a quanto pare si defila la “rosa” dei nomi per il nuovo allenatore del Napoli si stringe. Inutile ribadire l’imperscrutabilità di De Laurentiis. Che valuta, sceglie e cambia idea in totale autonomia, senza consultarsi praticamente con nessuno e informando solo pochissime persone a lui vicine. Questo senza contare che il presidente, come ha sempre fatto, depista artatamente. Spesso anche i suoi collaboratori. Più fattibili allenatori senza altissime pretese economiche, nonché liberi. Con Galtier ci sarebbe una trattativa, ma la richiesta economica ad oggi è molto alta. Pronto e in attesa Garcia con meno pretese economiche. Lontano anche Benitez e come sempre non si può escludere il nome a sorpresa. De Laurentiis ha spiegato chiaramente che cerca un tecnico che possa garantire continuità dal punto di vista tattico”.

— Giovanni Scotto (@scottotweet) June 14, 2023