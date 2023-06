Cm.it – Mancini, non solo il Napoli. C’è l’interesse di due top club stranieri

Roberto Mancini, Ct della Nazionale, è uno dei candidati a sedere sulla panchina del Napoli per la prossima stagione. Il suo futuro come Commissario Tecnico ha bisogno di conferme, come la qualificazione ad Euro 2024 e quella ai Mondiali del 2026, da non fallire assolutamente vista l’assenza a ben due Mondiali consecutivi. I dubbi sul suo percorso in azzurro restano, ed i risultati delle prossime sfide incideranno. Non mancano però le lusinghe di alcuni club. Non solo il Napoli, ma anche il Paris Saint-Germain e il Manchester City potrebbero convincerlo. A riportare è Calciomercato.it.