Pin: “Per me Italiano resta alla Fiorentina, ma se va al Napoli significa che lo merita”

Celeste Pin, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Si è parlato di Vincenzo Italiano e della possibilità che diventi il nuovo allenatore del Napoli.

“Nuovo allenatore della Fiorentina? Non ho idea. Per me rimane Italiano, perché credo che sia giusto rimanga ancora un anno per quanto ha fatto crescere la squadra. O gli danno anche dei giocatori, delle garanzie, o andrà via. Per me ha le qualità per diventare un grande allenatore. Italiano pronto per il Napoli? Per me è pronto ad allenare la Fiorentina. Se va a Napoli vuol dire che lo merita, vuol dire che ha capacità per allenare una squadra del genere. Deve fare tesoro degli errori fatti però”.