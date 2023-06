Fedele su Spalletti: “Quando vinci devi andare via. Mancherà molto al Napoli”

Enrico Fedele ha parlato alla trasmissione di Tele A, Fuorigioco. L’ex procuratore, tra gli altri, dei fratelli Cannavaro ha definito come giusta la decisione di Spalletti di lasciare Napoli. Tanti i nomi per il toto allenatore, da Conceiçao a Italiano, passando per Luis Enrique che De Laurentiis ha poi definito impossibile per l’interesse della Premier. “Spalletti da uomo di calcio sa che quando vinci, volente o nolente, devi andare via – ha spiegato Fedele – soprattutto se lavori con un presidente presenzialista. Da un punto di vista di idee di gioco è un allenatore che mancherà molto al Napoli”.