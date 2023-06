Gazzetta – ADL avrebbe già scelto Italiano: il retroscena

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli svelando un’interessante retroscena. Secondo quanto riportato dal quotidiano Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, era già sulla lista dei possibili allenatori del Napoli dallo scorso anno. Tra lui e ADL c’era stato un contatto:

“Vincenzo Italiano ha rapito da tempo le attenzioni di Aurelio De Laurentiis. Non a caso già la scorsa estate il club azzurro si era fatto avanti per lui, quando erano emersi i primi scricchiolii con Luciano Spalletti. Nell’attuale stagione l’allenatore ha confermato con i viola di avere i numeri per il salto di qualità definitivo dopo le imprese con lo Spezia. Il 45 enne tecnico ha comunque dimostrato tanto carattere nella gestione dei giocatori, un’attitudine indispensabile per subentrare a Spalletti”. Scrive il quotidiano.