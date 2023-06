CdS – L’addio di Spalletti può condizionare il mercato: i dubbi di Osimhen

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione dei calciatori del Napoli. Quasi sicuramente Kim Min-Jae lascerà Napoli per Manchester, sponda red devils. Victor Osimhen resta in un limbo, in attesa di capire cosa accadrà con l’addio di Luciano Spalletti. Anche l’addio di Cristiano Giuntoli rivoluzionerà la squadra dei campioni d’Italia. Ecco cosa scrive in merito il quotidiano sportivo.

“Mentre Kim ha la sua finestra spalancata sul Manchester United, che dovrà versare qualcosina intorno ai 58 milioni di euro – 40 in più di quelli spesi la scorsa estate da ADL – e Osimhen resta nel limbo, semplicemente perché neanche avendo una palladi vetro sarebbe possibile comprendere chi avrebbe la forza e il coraggio di presentarsi con 150 milioni e far saltare il banco nelle aree di rigore avversarie, l’addio da Spalletti qualcosa genera, fosse anche un fremito”.