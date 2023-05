Il Napoli sta attivamente cercando un sostituto per Kim e sembra che stia considerando i giocatori Hiroki Ito, 24enne dello Stoccarda, e Ko Itakura, 26enne del Borussia Moenchengladbach, secondo il Corriere dello Sport. De Laurentiis sta lavorando per espandere il marchio in Estremo Oriente e negli Stati Uniti, come dimostra l’interesse per Christian Pulisic del Chelsea.