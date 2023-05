Venerato: “Voci insistenti su una coppia allenatore-dirigente che approderà al Napoli”

Dopo i dovuti ossequi a mister Spalletti, continuano ad impazzare i “ballons d’essai” per il toto-allenatore. Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato di una possibile futura coppia allenatore-dirigente che approderà al Napoli per la prossima stagione. Di seguito, le dichiarazioni del giornalista a “1 Football Club”, raccolte dalla redazione de IlSognoNelCuore.com.

“Conceicao, Motta ed Italiano sono le alternative da mettere in conto. Thiago Motta è un allenatore gradito il quale, però, non pare aver ricevuto telefonate dal club azzurro. Sul tecnico Viola molto dipenderà anche dalla volontà del presidente Commisso, vicino a De Laurentiis, di privarsi del proprio allenatore. L’allenatore portoghese, infine, fu cercato proprio prima dell’approdo di Spalletti. I rapporti con l’agente Mendes proseguono, e chissà che questo non possa essere l’anno buono. Se dovessero sfumare tutti i nomi attenzionati, attenzione ad una voce che, in queste ore, circola insistentemente. Una coppia, allenatore e dirigente, composta da Pecchia e Rafa Benitez”.