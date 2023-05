TuttoSport – ADL non vorrebbe i suoi pezzi pregiati dopo un trionfo così importante

ADL non vorrebbe rinunciare ai pezzi grossi della società.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, infatti, nonostante tutto, il presidente del Napoli non sarebbe intenzionato a chiudere i rapporti con direttore sportivo e tecnico azzurro senza provare a ricucire il rapporto e trattenerli sotto il Vesuvio: “Nonostante lui, il presidente, sia da sempre convinto di costituire il motore primario e insostituibile di ogni successo (le sconfi tte no: quelle son colpa degli altri, magari del sistema o dei disonesti), non ha intenzione di veder sparire in un colpo solo tanto l’allenatore quanto il ds che, seguendo i suoi consigli (si capisce, ovviamente) hanno riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni”.