Gazzetta – Lukaku ritrovato: al Maradona vuole timbrare ancora il cartellino

Romelu Lukaku sta ritrovando uno stato di forma importante.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante belga dell’Inter sarà presente dal 1′ al Maradona: “Al Maradona toccherà ancora a Romelu Lukaku guidare l’attacco nerazzurro. Il belga è tornato su ottimi livelli ed è quello che più di tutti ha qualcosa in più da giocarsi: non è un mistero, vuole restare all’Inter, convincere il club a far di tutto per rinnovare il prestito per poi trovare tra dodici mesi un’intesa definitiva per il trasferimento a Milano”.