France Football candida Kvaratskhelia al Pallone d’Oro: “Pensa di poter diventare il migliore”

Il periodico francese France Football, rivista che assegna il Pallone d’Oro, ha parlato nel suo numero di maggio di Khvicha Kvaratskhelia, nella quale risalta la sua candidatura al prestigioso riconoscimento, anche se non nelle posizioni di maggior vertice. Una possibilità che potrà far sicuramente piacere ai tifosi partenopei. “È possibile che Khvicha sia tra i nominati per questa stagione, anche se non in cima al classifica perché è la sua prima stagione in Italia. Sogna di vincere il Pallone d’oro? Sicuramente pensa di essere un giorno il migliore di tutti”.