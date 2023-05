Kim allo United? L’entourage smentisce: “Nessun contatto ufficiale”

Negli ultimi giorni si sono susseguite numerose voci su una possibile partenza di Kim Min-jae in direzione Manchester, sponda Red Devils. Se per molte fonti il trasferimento è dato vicino alla conclusione, non è così per l’entourage del calciatore. Un membro della sua agenzia, di nome OrangeBall, ha rilasciato delle dichiarazioni all’emittente Star News Korea, dove ha affermato: “Il trasferimento al Manchester United non è vero. Kim si sta concentrando sul finale di stagione e non si sa quali squadre inglesi approderanno in Champions. Per il futuro non c’è fretta. Contatti con lo United? Sono interessati a lui da quando era in Cina, ma per il momento si è solo chiacchierato, non ci sono contatti ufficiali. Non c’è fretta, perché Kim dovrà arruolarsi a giugno”.