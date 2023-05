Dall’Inghilterra – Il Chelsea punta Osimhen per rinforzare l’attacco

Il Chelsea ha messo Victor Osimhen nel mirino. La società londinese, al termine di una stagione molto negativa, ha intenzione di ritoccare la sua rosa con degli innesti importanti da fornire al suo nuovo allenatore Mauricio Pochettino. Una delle richieste principali del futuro tecnico dei Blues, come riportato dal portale The Guardian, è il centravanti nigeriano del Napoli, che però ha un elevato costo oltre che delle esose pretese di ingaggio. Ci sarà anche della concorrenza pronta ad affrontarli, come il Bayern Monaco e il Manchester United, che però ha come principale obiettivo Harry Kane.