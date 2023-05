Gazzetta: “Di Lorenzo, pronto il rinnovo! I dettagli”

Ecco il momento del capitano Giovanni Di Lorenzo, l’uomo che dopo Maradona ha vinto con la fascia lo scudetto a Napoli e non era per nulla scontato, visto che fino a sei anni fa giocava al Matera in terza serie. Per lui si sta allestendo una sorta di contratto “a vita”. Perché considerando che in agosto il difensore lucchese compirà trent’anni e il prossimo contratto avrà come scadenza il 2028, significherà che fino a 35 sarà con il Napoli. Un riconoscimento umano e professionale che il presidente in prima persona vuol dargli.

Pochi giorni fa nel suo quartier generale all’hotel Britannique, il presidente lo ha convocato per parlare di alcuni aspetti logistici – relativi alla prossima trasferta in Corea del Sud per un paio di amichevoli e anche i premi scudetto – e dopo il colloquio De Laurentiis ha avuto parole di ammirazione. «L’ho ringraziato perché è un capitano straordinario, di una educazione sublime. Con una capacità di logica e raziocinio che non ha niente a che fare con l’emotività». Ora però l’agente del capitano, Mario Giuffredi, attende la fine del campionato per tornare alla carica, aspettando che le promesse del presidente vengano mantenute. Nessuna tensione, sia chiaro, ma diverse cose da verificare e sistemare.

Fonte: Gazzetta dello Sport