Gazzetta – Il Napoli non rinnoverà quattro azzurri: ecco di chi si tratta

Il club di Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione: non rinnovare i giocatori under 30, eccezion fatta per il capitano Giovanni Di Lorenzo.

A riportare la notizia è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la quale si sofferma sui quattro giocatori che quasi sicuramente non avranno la possibilità di prolungare il contratto. Si tratta di Mario Rui, Politano, Zielinski e Lozano. Questi ultimi due soprattutto hanno contratti molto pesanti per il bilancio della società e accordi che scadranno nel 2024.

Per entrambi si attendono degli sviluppi di mercato.